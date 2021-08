Presidente do Potyguar/CN mostra insatisfação com clubes da capital Antônio Marcos, o "Merica", não foi procurado para negociar jogadores do clube e disparou: “só querem o jogador se for de graça”.

À frente da presidência de um dos finalistas do Campeonato Estadual, o presidente do Potyguar de Currais Novos, Antônio Marcos de Araújo, o “Merica”, declarou que ainda não foi procurado por representantes de outros clubes para negociar o passe de atletas vinculados ao time de Currais Novos. “Bem, pelo menos até agora não fomos comunicados oficialmente de propostas. A não ser que tenham tentado fazer isso ‘pelas costas’ sem consultar os diretores”, afirmou.



Durante o contato com o Nominuto, “Merica” não escondeu sua insatisfação com os times de Natal. “Dificilmente vou liberar jogadores para clubes da capital”, garantiu. O argumento do presidente é que os clubes “não tem consideração” com o Potyguar de Currais Novos.



Segundo ele, os dirigentes da capital “só querem o jogador se for de graça”. “Merica” afirmou, alheio a isso, os jogadores estão concentrados e determinados para os jogos da decisão do campeonato Estadual diante do ASSU.



O Nominuto acompanha em tempo real os lances de ASSU e Potyguar de Currais Novos, sábado (25) às 20h, no estádio Edgarzão.