Correntistas do BB terão acesso a extrato previdenciário

O Ministério da Previdência Social, o Banco do Brasil, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e a Dataprev firmam hoje (5), às 14h30, convênio para permitir aos correntistas do banco utilizarem os terminais de auto-atendimento para imprimir extrato com suas informações previdenciárias.



A solenidade será realizada na sede do BB, no Setor Bancário Sul, em Brasília. Participam o ministro da Previdência Social, José Pimentel, o presidente do INSS, Valdir Simão, o presidente da Dataprev, Rodrigo Assumpção, e o presidente do BB, Aldemir Bendine.



De acordo com o Ministério da Previdência, o convênio vai permitir aos beneficiários acessar todos os dados previdenciários desde julho de 1994. O convênio também será assinado com a Caixa Econômica, que vai oferecer os extratos previdenciários e informações do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).