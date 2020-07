Campanha em Patu continua até sábado Calendário de atividades do TRE vai até o dia 31 de março, com o último dia para a justificativa dos eleitores que não comparecerem ao pleito.

Os dois candidatos que disputam a Prefeitura de Patu neste domingo (1º) poderão continuar em campanha até as 22h do sábado (28). O TRE divulgou o calendário de atividades referentes à eleição suplementar do município, que se estenderão até o dia 31 de março.



Confia abaixo o calendário da eleição suplementar:



1º de março - Domingo

DIA DA ELEIÇÃO



Às 7h - Instalação da Seção

Às 8h - Início da votação

Às 17h - Encerramento da votação.



* Depois das 17h - Emissão do boletim de urna e início da apuração e da

totalização dos resultados.



3 de março – Terça-feira



Último dia do período em que nenhum eleitor poderá ser preso ou

detido salvo em flagrante delito, ou em virtude de sentença criminal

condenatória por crime inafiançável, ou, ainda, por desrespeito a salvoconduto



11 de março – Quarta-feira



Último dia do prazo para os Comitês Financeiros encaminharem ao

Juiz Eleitoral as prestações de contas dos candidatos e do próprio

comitê referentes à eleição.



18 de março - Quarta-feira



Último dia para a publicação da decisão que julgar as contas dos

candidatos eleitos.



24 de março – Terça-feira



Último dia para a diplomação dos eleitos (para prefeito e vice).



27 de março - Sexta-feira



Posse dos candidatos eleitos a Prefeito e Vice-Prefeito.



31 de março - Terça-feira (30 dias após a eleição)

Último dia para a justificativa de ausência na eleição.