Taça RN de Futsal terá etapas em Natal e Parnamirim

São oito equipes em cada etapa, jogando em dois grupos de quatro. Os dois melhores se classificam para as semifinais na sexta-feira. A decisão, tanto em Parnamirim, quanto em Natal, será disputada no sábado. Todas as rodadas estão progamadas para à noite.Na etapa da capital estão inscritos: ABC/UnP/Art&C, Trampolim, Ponto dos Óculos e São Caetano Bom Pastor (grupo A), além de São Lucas, Clube atlético Panatis, Jorge Tavares e Nova Parnamirim. O ABC estréia já na rodada da segunda-feira, às 19h, contra ponto dos Óculos.Em Parnamirim, estão reunidos na chave A: Atecubanos, Botafogo, CCI e Guarani. No grupo B vão jogar: Parque Industrial, Passagem de Areia, Emaús e Colégio Piaget. Clóvis Gomes, presidente da FNFs, negocia a realização de mais cinco etapas pelo interior até junho.“Os campeões das oito etapas vão disputar a fase final em Natal, provavelmente, no ginásio de Nova Parnamirim, o que eu acho um absurdo, já que Natal tem dois ginásios grandes que não podem ser utilizados (Nélio Dias da Zona Norte e Humberto Nesi – Machadinho)”, disse, lamentando, o presidente da FNFs. Por outro lado, ele comemora o bom público no interior.