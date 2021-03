Neri Silveira conquista a primeira etapa do Absoluto de Xadrez

Rogério Torquato Os campeões da primeira etapa só foram conhecidos no final

Para se ter uma ideia, Neri terminou a etapa em primeiro com 4,5 pontos; meio ponto de diferença em relação a outros quatro enxadristas que terminaram com a mesma pontuação (4 pontos) e cujas posições finais foram decididas no desempate - em segundo ficou Felipe Lobo; em terceiro Matheus Leal (que foi considerado revelação do evento e melhor enxadrista na categoria Sub-18), em quarto Alexsandro Lira, e em quinto Alexandre Macedo.O prêmio para melhor veterano ficou com Luiz Macedo; o de melhor na categoria Sub-15 ficou com Márcio Jordão; no Sub-13, Gabriel Alves; e no Feminino, Nuara Barreto. Além destes, receberam bônus na categoria principal Máximo Igor, Alcides Azevedo e José Artanael.A próxima etapa do Absoluto de Xadrez - realizado pela respectiva Federção (FNX) - está prevista para os dias 23 e 24 de maio.