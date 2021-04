PF responde às acusações de que vazamento teria viés político

Luana Ferreira José Agripino mostra recibo de doação durante entrevista coletiva.

O documento, que está disponível no site da PF, diz que o foco da investigação da construtora Camargo Corrêa é apurar crimes financeiros e lavagem de dinheiro, e que o financiamento de campanhas políticas só veio à tona em monitoramentos na época das eleições de 2008.Em um dos trechos, o delegado responsável pela Operação, cujo nome não foi divulgado pela Polícia Federal, escreve:“As conversas monitoradas não falam especificamente de um ou outro partido, mas de vários deles, portanto sem indícios de favorecimento dirigido (...) Por outro lado, apesar da aparente licitude das doações, algumas ligações telefônicas levam a crer que haja também um esquema fraudulento de financiamento. Nestas ligações, abaixo transcritas, faz-se menção expressa a doações não contabilizadas, o que poderia levar à conclusão da ocorrência de crime eleitoral.”Em seguida, o delegado sugere a atuação do Tribunal Superior Eleitoral para que se tenha comprovação das doações ilegais.O senador e presidente do diretório estadual do DEM, José Agripino, que apareceu nas interceptações telefônicas por ter recebido da Camargo Corrêa R$ 300 mil, disse, em entrevista coletiva, que via “indícios de viés político” na divulgação "seletivamente" do seu nome pela Polícia Federal.Outros senadores da oposição também relacionaram o vazamento ao momento de queda na aprovação do presidente Lula pelos brasileiros e criticaram a ausência de menção a partidos como o PT, que também teria recebido dinheiro da construtora.A nota diz ainda que no dia da deflagração da Operação, a Polícia Federal não fez qualquer referência a outros crimes que não financeiros ou lavagem de dinheiro em suas manifestações, e que a “publicidade natural” dos fatos ocorreu a partir de decisão judicial.No final, a nota encerra: “A Polícia Federal trabalha pautada em técnica. Investiga fatos e não pessoas”.