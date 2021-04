MP recomenda prorrogação de contratos de leitos de UTI em hospitais privados Os contratos firmados entre a Secretaria Estadual de Saúde (Sesap) e o Hospital do Coração e o Natal Hospital Center terminam nesta terça-feira (31).

O Ministério Público recomendou ao Governo do Estado que os contratos temporários de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no sistema de saúde privado sejam prorrogáveis em regime emergencial. A recomendação, publicada na edição desta terça-feira (31), é assinada pela promotora Iara Maria Pinheiro.



Na recomendação, a promotora pede que os contratos “sejam prorrogados em regime emergencial até a abertura e conclusão de chamada pública para contratação definitiva de leitos de UTI no sistema privado de saúde local”.



E adverte “que a não observância desta recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, devendo ser encaminhada à 47ª Promotoria de Justiça de Natal, informações pormenorizadas quanto à adoção das medidas administrativas para o pleno atendimento da presente recomendação, ao final do prazo de 10 (dez) dias”.