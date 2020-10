Presos da delegacia de Mãe Luíza tentam sexta fuga em 2009

Geraldo Miranda

De acordo com informações do delegado da 4ª DP, Silvio Fernandes, os presos promoveram a rebelião no intuito de distrair a atenção dos policiais para que outros tentassem fugir.Esta é sexta tentativa de fuga dos presos do 4º DP este ano. O delegado Silvio Fernandes declarou que a delegacia tem a estrutura muito antiga e que isso facilita a ação dos presos. “Dentro das celas, o piso é de cimento. Contudo, após quebrarem não há qualquer outro fator que dificulte a escavação porque embaixo do cimento é areia", explicou.Os 12 presos que mais tumultuaram na delegacia foram transferidos para as delegacias de Cidade Satélite (11ª DP), Santarém (12ª DP) e Brasília Teimosa (2ª DP). Os presos foram levados em três viaturas por policiais militares, que foram chamados para reforçar a segurança no local.*Matéria atualizada às 19h55 para acréscimo de informações