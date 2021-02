Dupla suspeita de cometer assaltos é presa pela Defur em Macaíba Um deles é acusado de participação em assalto a colégio ocorrido ano passado, em Cidade Satélite.

O micro-empresário Francisco Frank Dantas da Costa, de 27 anos, e o comerciante Walker Araújo da Silva, de 31 anos, foram presos por agentes da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos (Defur) na manhã do último sábado (21), no município de Macaíba, por força de um mandado de prisão preventiva. Com a dupla foram apreendidos uma pistola calibre 380, dinheiro e cheque. A dupla é suspeita de cometer vários assaltos ocorridos no município.



A prisão aconteceu por volta das 11h30min de sábado quando o chefe de investigações Marcos Antônio Castro e os agentes da polícia civil Kleber Brito e Flávio Guimarães, lotados na Defur, fizeram uma campana em frente a uma loja de rações, localizada em Macaíba onde os dois acusados se encontravam para cumprir um mandado de prisão expedido contra eles.



Na abordagem, foi feita uma revista no veículo Vectra de cor cinza, placas KJV 3587, que estava em poder deles, onde foi encontrado no interior do veículo, uma pistola calibre 380, contendo dez munições e a importância de R$ 1.750,00 em espécie, e um cheque no valor de R$ 249,90.



Logo após a prisão os agentes se deslocaram até a Granja Santa Rita, situada na Rua do Fio, em Macaíba, de propriedade de Francisco Frank, para cumprir um mandado de busca e apreensão. No local, foi apreendida a quantia de R$ 175,00 em espécie (moedas de um real).



Em depoimento Francisco disse que a pistola era de sua propriedade há mais de ano e não se recorda a quem comprou, sabendo apenas dizer que custou dois mil e duzentos reais. Alegou também estar portando a arma apenas para se defender, visto ser micro-empresário e que o dinheiro era do seu restaurante e seria utilizado para pagamento na Casa de Ração onde foi preso. Já Walker disse estar apenas de carona para irem até um bolão de vaquejada. Francisco já foi preso e processado e Walker já foi preso e processado por estelionato.



Frank é acusado de participar com outros três homens armados de um assalto a um complexo educacional localizado no bairro de Cidade Satélite, crime ocorrido na madrugada do dia 13 de março do ano passado. Os bandidos chegaram a trocar tiros com o vigilante, que acabou rendido e amarrado, enquanto os marginais roubavam cerca de R$ 150 mil. Um dos assaltantes, Darlyton Rangel dos Santos Cabral, de 20 anos, foi preso dias depois do crime, em Macaíba.



Fonte: Assessoria de imprensa Degepol