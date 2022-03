Encontro internacional de geografia discute pensamento de Milton Santos

Divulgação

Com o tema "Lugar-Mundo: Perversidades e Solidariedades", o 8º Encontro Nacional e o 1º Encontro Internacional com o Pensamento de Milton Santos será realizado desta quarta (13) à sexta-feira (15) pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFRN. A programação está dividida entre o Campus e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). Confira aqui Segundo o coordenador geral do evento, o professor Aldo Dantas, a globalização sempre foi vista por Milton Santos pelos lados bom e mau.“A discussão é em torno da globalização e a influência dela nos lugares; não só técnica, ele também falava do lado ‘perverso’, que é o lado da população que não está inserida nessa globalização”, disse.Além disso, Dantas ressalta que o estudioso era um pensador do terceiro mundo. “Não era eurocêntrico. Ele pensava o Brasil a partir do Brasil”.Cita um exemplo: “Barcelona é tida como grande exemplo de urbanização, mas Barcelona não resolve o problema de Natal. A solução encontrada lá pode não ser boa aqui”.O que se pretende é elaborar e aprofundar uma reflexão sobre as contribuições epistemológicas e metodológicas da sua obra que é calcada sobre uma reflexão do mundo, do homem universal, do cidadão, onde ele vive, no espaço banal, o espaço de todos os homens, a luz do Lugar-Mundo e suas perversidades e solidariedades.O avanço das discussões metodológicas sobre a geografia; a compreensão do espaço geográfico diante do processo de globalização; o problema da diversidade regional; as potencialidades e possibilidades da cidadania e dos lugares no Brasil são problemas que podem ser analisados a partir das recentes contribuições e conceitos elaborados por Milton Santos em sua vasta obra, reconhecida e respeitada mundialmente.Milton Santos era professor titular de Geografia Humana do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo.Escreveu em 1979 que “a historia não se escreve fora do espaço e não há sociedade a-espacial” e desta ideia surgiu um dos conceitos mais estimulantes para a análise do mundo moderno: formação sócio-espacial, hoje fundamento de escritos geográficos e teses, pelo mundo afora.É considerado um geógrafo/filósofo, cujo pensamento tem influenciado a geografia brasileira e outras áreas das ciências humanas.