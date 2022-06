Esposa é condenada por mandar matar marido Antônia Bezerra Arruda foi condenada a 13 anos e 6 meses de reclusão pela morte de Marcelino Bertoldo da Paixão.

O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Capital considerou que Antônia Bezerra Arruda foi a mandante do crime em que o seu marido, Marcelino Bertoldo da Paixão, foi assassinado.



Durante os debates o representante do Ministério Público, promotor José Hindemburgo, pediu a condenação da acusada pelo crime de homicídio duplamente qualificado (artigo 121º, §2º, incisos I e IV, do CP), sendo as qualificadoras, o motivo fútil e a impossibilidade de defesa da vítima, tendo ainda, requerido o reconhecimento do agravante da coabitação.



Em contrapartida, a defesa de Antônia Bezerra sustentou a tese da negativa de participação, considerando não ser possível provar que a mesma teria mandado matar o marido.



Dos sete jurados que compõem o Conselho de Sentença, quatro consideraram que Antônia Bezerra foi a mandante do crime, sendo assim, a juíza Ticiana Maria Delgado Nobre passou a dosimetria da pena.



A pena, segundo o Código Penal Brasileiro, poderia ser de 12 a 30 anos de reclusão, entretanto, foi considerado favorável à ré seus antecedentes, sua conduta social e o fato da vítima, seu marido, possuir comportamento agressivo e violento em relação à acusada e suas filhas.



Com isso, a pena foi aumentada em seis meses em virtude da coabitação, tornando-se concreta e definitiva em 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



A ré aguardará o trânsito em julgado da sentença em liberdade, uma vez que, estava nessa condição até o momento. O Defensor Público, José Wilde Matoso, vai recorrer da sentença.