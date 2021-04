Nordestino ainda sofre preconceito no Brasil, diz ex-BBB Alexandre

Isabela Santos

“Existe uma discriminação muito grande. As pessoas me chamavam de ‘bichinho’, ‘oxente’”, disse arrastando a voz, tal como as outras regiões imitam. “Eu valorizo muito o Nordeste e amo a região”, ressaltou na coletiva que deu à imprensa, durante a tarde desta quarta-feira (1), no restaurante Sal e Brasa.Em entrevista aodisse ter falado muito de Natal, mas as edições do reality show não mostraram. Na cidade que diz ter adotado, repetiu a fala e disse que não chamou se destacou no programa por não gostar de brigar, apesar das discussões com o participante Newton.

Foto: Luana Ferreira

“Eu não sou de gerar polêmica, eu tenho opinião”. Segundo Alexandre, por esta razão e por não ter querido combinar voto – fato que gerou a briga – foi votado e como consequência saiu da casa.O BBB9 foi marcado pelo muro, que no começo da edição dividiu a casa. Alexandre, do lado A se recusou a votar em alguém do lado que não conhecia, como todos – exceto Ana Carolina (ainda na casa) combinavam.“Eu via que aquelas pessoas (lado B) só estavam brincando; ao contrário do meu lado que só pensava no jogo e na votação. Quando percebia eles combinando eu saía de perto, tentava sair pela tangente. A Ana também não queria”, lembrou. “Se eu tivesse entrado na casa do lado B, talvez ainda estivesse lá”, arriscou o eliminado.Pela afinidade, torce pela advogada Ana, que apesar de ter sido muito próxima da polêmica Naiá, lhe parece verdadeira.“A Naiá falou demais de mim”, disse baseado no que viu depois de sair da casa. “Ela tinha até preconceito racial. Disse que não sou flor que se cheire!”, surpreendeu com a declaração. “E eu, sempre vovozinha, vovozinha”, lembrou a ingenuidade.“Uma senhora de 61 anos devia dar mais exemplo”, resumiu o brother. Quanto à amizade entre Ana e Naiá disse que acreditava no sentimento de verdade da amiga. Em contrapartida, “não houve reciprocidade”.

Foto: Luana Ferreira



Alexandre Gomes estudou Teatro por três anos e atuou em cerca de oito espetáculos. No momento, ainda afastado do trabalho, revela ter alguns projetos e espera mais propostas.Enquanto a euforia do programa não passa, o bancário mora na ponte aérea entre Natal e o eixo Rio - São Paulo.Ao final da coletiva, como qualquer celebridade, o pernambucano participou da tietagem com os jornalistas, porque apesar de muita gente não assumir, todo mundo dá uma espiadinha.O país foi surpreendido por um vídeo em que Ana é chamada a atenção por Boninho, produtor do Big Brothe Brasil. Rispidamente, o global fala que cortaria o braço da sister, se ela continuasse a manipular um alicate não-esterelizado.Durante a coletiva, Alexandre foi interrogado sobre a relação entre os aprisionados e o produtor. “Enquanto eu estava lá não ouvi nada”, disse se referindo às três semanas, mas confessou ao, que quando saiu recebeu orientações para não falar sobre algumas coisas do programa. É o caso da relação com Boninho? Risos. “Não posso falar”.

Foto: Luana Ferreira



Após ter saído da reality show, Gomes disse que não conseguiu ter um bom sono por algum tempo. "Eu fui para o hotel e fiquei sem domir. Quando consegui acordei com o telefone tocando. Pensei: é o Big-fone. Tocou de novo e voltei a pensar: não vou atender. Estava com medo do quarto branco", riu.E apesar das muitas câmeras ao seu redor por dias, afirmou com precisão: "Aqui fora as pessoas me observam mais que lá dentro".