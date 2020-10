Não temos informação sobre a Reforma Administrativa, reclama Hermano

Vlademir Alexandre Hermano admite não conhecer pontos da Reforma Administrativa.

A reforma deveria ter sido enviada à Câmara Municipal em fevereiro, a prefeitura adiou para o dia 15 de março. Mas Hermano ressalta que a bancada de sustentação ao governo não pode ser informada de última hora.“Ninguém, nem do PMDB nem dos outros partidos teve acesso as informações, a não ser através de uma entrevista concedida pelo secretário de administração do município neste final de semana, onde ele também não detalha a reforma”, disse Hermano.Há algumas semanas o vereador Luís Carlos reclamou da falta de espaço para o PMDB na nova gestão. Não no que se refere a cargos, “mas de sermos ouvidos”, declarou na época.“Nós do PMDB vamos querer tomar conhecimento e votar com todo conhecimento”, complementou Hermano Morais. “No mais está tudo tranqüilo, pois não temos nada a reclamar, até porque no entendimento que nós tivemos no convite da prefeita não condicionamos a ocupação de cargos”, amenizou.O presidente do diretório municipal do partido disse que uma reunião estava marcada para esta semana com a prefeita e, acredita que seria para discutir esse assunto. “Mas foi adiada”.