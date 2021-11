Polícia Militar disponibiliza efetivo de 800 homens para o clássico Segundo coronel Araújo Silva, 600 policiais farão a segurança dentro do estádio e arredores; o restante estará distribuído nas principais vias de acesso.

A Polícia Militar informou que disponibilizará para horas antes da partida amistosa entre ABC e América, que acontece nesta sexta-feira, 1º de maio, às 16h30, no estádio Machadão, um efetivo de 800 homens.



Segundo o comandante do Policiamento da Capital, coronel Araújo Silva, 600 policiais farão a segurança dentro do estádio e arredores e o restante estará distribuído nas principais vias de acesso.



Ainda segundo coronel Araújo Silva, detectores de metais serão colocados nos portões de entrada do jogo. “No estádio haverá uma delegacia e um juizado especial, com juízes e promotores de plantão”, afirmou.



“Esperamos que seja um jogo de paz, confraternização. Até porque é uma partida para arrecadar donativos para o Armazém da Caridade e recursos para o Hospital Infantil Varela Santiago”, disse. A expectativa de público da polícia é em torno de 25 mil torcedores.