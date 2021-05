Leônidas Ferreira foi sepultado no final da tarde deste sábado

Fotos: Alex de Souza Políticos de todas as vertentes estiveram presentes ao enterro de Leônidas Ferreira

Dessa forma, o médico Iaperi Araújo começou um breve discurso de despedida ao amigo e ex-professor Leônidas Ferreira, num fim de tarde ensolarado no Cemitério Morada da Paz, em Emaús.Enquanto o ex-deputado estadual Leon - como era carinhosamente chamado pelos amigos - era sepultado, Iaperi falava aos presentes em tom emocionado.“Quando o coração está tomado pela tristeza, a dor e a saudade, ele comanda nossas emoções. A única certeza da vida é a morte”.E completou: “Estamos dividindo com a família essa dor e essa saudade, que é grande. Peço que todos rezemos um Pai Nosso por nosso amigo Leon, que está sendo levado ao seio da terra”.Enquanto a emoção comovia familiares e amigos de Leônidas Ferreira, o som do violino tentava amenizar a dor que se via nos rostos das pessoas que tiveram a oportunidade de conviver com ele, como o senador José Agripino (DEM), que se dirigiu ao microfone para se despedir do ex-auxiliar.“Compadre Leon não gostava de discurso”, começou o senador. “Mas a emoção não me deixará falar muito. Todo mundo que aqui está tem na vida alguns grandes amigos. Um dos meus melhores está indo embora. Foi meu amigo a vida inteira”, disse Agripino.Agripino: "Leônidas foi meu amigo a vida inteira"Falou ainda o senador: “Leon era daquelas pessoas que quando a gente precisava era o primeiro a chegar e não queria reciprocidade. Quando fui visitá-lo, na UTI do hospital, no último sábado, esperei não poder vê-lo, mas ao ouvir a minha voz ele pediu que eu entrasse. Olhou para mim e disse: - Não é por aí, estamos conversados. E eu falei - completou o senador - Ajoelhou, tem que rezar”.O senador referia-se a um fato ocorrido na época em que Leônidas, então candidato a deputado estadual, foi chamado pelo locutor, em um palanque na cidade de Acari, para fazer um discurso. José Agripino, naquele momento, proferiu as mesmas palavras que repetiu há uma semana para ele, no leito do hospital: “Leon, ajoelhou, tem que rezar”.Após a fala do senador José Agripino, foi a vez da deputada federal Fátima Bezerra (PT) proferir algumas palavras sobre o ex-deputado.Fátima Bezerra lembrou comprometimento do ex-deputado com as lutas sociais“Tinha muito respeito, estima e carinho por Leônidas. Era uma pessoa que teve uma trajetória política e que deu uma importante contribuição a Natal e ao Rio Grande do Norte. Sempre abraçou a luta pelo social e pela cidadania. Quero expressar a minha solidariedade a toda a sua família”, disse a deputada.A última a falar foi a governadora Wilma de Faria que agradeceu, em nome dos norte-rio-grandenses, pelo homem que foi Leônidas Ferreira.Governadora afirmou que todo o Estado estava de luto“Ele sabia respeitar as ideologias de cada um. Foi um grande médico e secretário de saúde, sempre mostrou sua eficiência e defendia os interesses da população. Fez com perfeição o seu trabalho. Todo o Rio Grande do Norte chora a sua morte”.Além da governadora Wilma de Faria, do senador José Agripino e da deputada federal Fátima Bezerra, também esteve presente no sepultamento do ex-deputado estadual a senadora Rosalba Ciarlini (foto), que se referiu a Leônidas como um professor.“Foi um grande amigo, um consultor sem pasta. Estivemos sempre muito próximos. Sempre procurei ouvi-lo, pela sua experiência e dedicação ao estado. É um exemplo para todos nós”, destacou a senadora.