Mulher é apreendida com cocaína no aeroporto Foram encontrados 680g de cocaína escondidos em calçados vindos da Malásia.

A Polícia Federal no Rio Grande do Norte prendeu mais uma pessoa no aeroporto Augusto Severo acusada de tráfico de drogas por volta das 20h45 da última sexta-feira (17).



Desta vez a acusada é uma funcionária da bolsa de valores de Kuala Lumpur, Malásia, de 31 anos. Ela foi flagrada com 680g de cocaína escondidos nos solados de vários pares de calçados e no fundo falso de uma mala.



Agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes fiscalizavam a bagagem dos passageiros da ala internacional que se destinavam à Europa, quando encontraram a droga.



O trabalho faz parte da Operação All Inclusive, deflagrada em 10 aeroportos brasileiros pela Coordenação Geral de Polícia de Repressão a Entorpecentes (CGPRE), da Políca Federal de Brasília-DF.



Levada para a superintendência do órgão em Natal, onde

prestou depoimento e encontra-se custodiada à disposição da justiça, a mulher declarou que está no Brasil fazendo turismo e que havia comprado as sandálias numa loja em São Paulo, porém alegou desconhecer que existisse droga escondida dentro dos saltos.



Ela pretendia viajar para Portugal, mas o seu destino final seria Estocolmo, Suécia.



Somente este ano a Policia Federal já prendeu em flagrante no aeroporto Augusto Severo, cinco estrangeiros tentando embarcar

para o exterior com cocaína.