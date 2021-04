Audiência debate criação da Secretaria de Defesa Social Após secretário de administração de Natal declarar que o projeto da Reforma está pronto, Comissão da Câmara discute criação de nova Secretaria.

“O projeto da Reforma Administrativa está pronto”, afirmou o secretário de administração de Natal, Roberto Lima, na semana passada ao nominuto.com. Entre as mudanças no Executivo municipal está a criação de uma Secretaria Municipal de Defesa Social.



Para avaliar a nova pasta, a Comissão de Direitos Humanos, do Trabalho e das Minorias da Câmara Municipal de Natal vai realizar nesta terça-feira (31), às 11 horas uma audiência pública para debater sobre a Secretaria.



O objetivo da reunião é discutir a municipalização da segurança, bem como as condições de funcionamento dessa nova pasta, seu organograma e como afetará os órgãos que serão agregados a ela.



Propositora do tema, a vereadora Sargento Regina (PDT) afirma que o principal temor dos profissionais de segurança é que aconteça com a Guarda Municipal o mesmo que foi feito com a Polícia Militar. “Quando a PM perdeu o status de Secretaria Estadual ela perdeu também a agilidade, deixou de ter dotação orçamentária própria e a fiscalização, que antes era feita pelo Ministério Público, diminuiu bastante”, descreve a presidente da Comissão.



De acordo com a vereadora, é extremamente importante que os órgãos, que hoje estão deficitários, sejam recuperados