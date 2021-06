Renúncia fiscal para a cultura é insuficiente

Vlademir Alexandre Mais antigo que a lei Câmara Cascudo, MADA é beneficiado.

O decreto que estabelece a concessão para 2009 foi assinado pela governadora Wilma de Faria na última quarta-feira (8). A Lei Câmara Cascudo é estadual e, por meio da renúncia de ICMS, busca estimular a cultura local.De acordo com a secretária executiva da Lei Câmara Cascudo, Silvana Macêdo, a verba é insuficiente para a demanda de projetos voltados para a cultura em todo o estado.“Pela quantidade de projetos que ficaram sem recursos esse valor já deveria ter aumentado”, disse Silvana. “Os projetos têm até dois anos da data de aprovação para captar os recursos e um grande número deles quando conseguem a captação o dinheiro já acabou”.De acordo com a secretária executiva, os R$ 4 milhões acabam ainda no primeiro semestre do ano. Em 2007, apenas 30 dos 46 projetos aprovados conseguiram captar os recursos que precisavam para ser executados. Em 2008, 32 projetos chegaram a receber incentivo.“No ano passado, acabou logo depois do Carnaval”, disse Silvana Macêdo. E lembrou: “Nos primeiros anos não eram captados completamente e a verba voltava. Acredito que começou a se inscrever mais projetos a partir de 2003”, falou sobre a lei de 1999.

Foto: Vlademir Alexandre



Festival MADA é financiado através da lei estadual de incentivo à cultura.



Já o produtor Dorian Lima disse que inscreveu “inúmeros” projetos desde o começo da lei, mas só conseguiu a captação para dois. A reedição pelo Sebo Vermelho de nove livros do poeta Gilberto Avelino, em 2004, e o festival MPBeco, em 2008, foram contemplados.“O empresário não gosta de gastar dinheiro com a cultura”, acredita.“Temos três patrocinadores da cultura: Oi Telemar, Patrobras e Cosern. Telemar e Petrobras têm edital próprio e temos que concorrer em nível nacional. Sobra praticamente a Cosern”, disse o produtor.Segundo ele, as demais empresas que apoiam a cultura o fazem pontualmente, ao contrário das citadas.

Foto: Alexandro Gurgel



MPBeco recebeu incentivo por meio da Lei Câmara Cascudo, em 2008.



Para Dorian Lima a lei municipal Djalma Maranhão funciona melhor que a lei estadual porque muitas vezes o empresário não precisa gastar nada.“Precisam existir algumas mudanças”.A criação de um fundo de incentivo à cultura, já proposto pela gestão de Micarla de Sousa, é uma medida apontada pelo produtor como alternativa.Para ele, dificilmente grandes empresas aceitam patrocinar livros, CDs e projetos menores. “O empresário está interessado em grandes eventos de rua, em estar em outdoors e festivais”, disse.