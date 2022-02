Palmeiras treina em Natal para decisão contra Sport na Libertadores

Elpídio Júnior Luxemburgo apenas observou treinamento antes de enfrentar o Sport.

Antes de começarem o treino, os jogadores tiveram o primeiro adversário: a chuva que caiu na cidade abriu um pequeno buraco próximo ao acesso do estádio Frasqueirão e os jogadores tiveram que descer do veículo para ir caminhando até os vestiários do local de treino.Dentro de campo, os jogadores realizaram um trabalho leve antes de viajar para Recife. Um rachão com campo reduzido e o goleiro Marcos foi uma das atrações jogando na linha de um dos times.Com faixas e cantos de incentivo, a torcida palmeirense marcou presença no estádio e vibrava a cada gol ou lance de maior perigo. Durante o rachão, as atenções se concentraram no goleiro Marcos, nos meias Cleiton Xavier e Diego Souza; e o atacante Keirrison, o "K9".

Após o rachão, os jogadores se dividiram em dois grupos sob os olhares de Vanderlei Luxemburgo. Um treinou cobranças de pênaltis com destaque para Diego Souza e suas cobranças desconcertantes e o outro trabalhou as finalizações em gol onde deram trabalho ao goleiro Marcos.

Depois do treinamento, alguns jogadores atenderam o pedido da torcida e foram até o alambrado onde deram autógrafos e depois saíram para o ônibus. De lá, a delegação seguiu para o hotel e ainda na noite desta segunda-feira embarca para Recife. Sport e Palmeiras se enfrentam na terça-feira (12) às 20h15, na Ilha do Retiro por uma vaga nas quartas de final da Libertadores.