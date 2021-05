Mulher é morta com tiro na cabeça na Vila de Ponta Negra

Fred Carvalho

O crime foi cometido por volta das 4h, na rua João Norberto, próximo à igreja e ao terminal de ônibus da Vila. A polícia foi avisada do assassinato pouco antes das 6h e não conseguiu localizar suspeitos.Policiais anteciparam que, como se trata de uma execução, a provável motivação do crime tenha sido dívidas com traficantes de drogas. Na terça-feira (31), a equipe do Departamento de Narcóticos (Denarc) fez uma operação na Vila para combater o tráfico de entorpecentes. Quatro pessoas foram presas durante a operação Vila em Paz.O assassinato desta sexta-feira será apurado pela equipe da delegacia de Ponta Negra. O inquérito, que deve ser instaurado ainda hoje, tem 30 dias para ser concluído.