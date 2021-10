Mais de 30 praças recebem reparos de iluminação e limpeza A ação faz parte do programa de manutenção nas 248 praças da capital.

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur) desenvolve há duas semanas o programa de manutenção em 248 praças do Natal. A proposta inicial era que duas praças por dia fossem contempladas, mas as equipes estão ultrapassando essa meta. Até o momento, mais de 30 praças já passaram por limpeza, manutenção na iluminação e pequenas reformas.



“Esse programa não tem data para terminar, porque é um ciclo. Estaremos constantemente trabalhando na manutenção desses equipamentos públicos”, disse o secretário adjunto de Serviços Urbanos Thiago Trindade.



Antes de dar início aos trabalhos de manutenção, a Semsur realizou a catalogação e o diagnóstico de todas as praças da capital. Com essa iniciativa, foram identificados os principais problemas estruturais, como bancos e canteiros quebrados e pichados, jardins danificados, falta de grama e plantas em alguns espaços e pintura desgastada.



Nas primeiras praças beneficiadas, esses reparos já foram executados, além da limpeza e da manutenção dos pontos de iluminação. Para isso, estão trabalhando na operação duas equipes de iluminação, compostas por dois eletricistas e dois auxiliares, e mais duas equipes de limpeza, com 10 pessoas cada.



Contudo, de acordo com Thiago Trindade, quando há possibilidade os serviços são incrementados. Exemplo disso é a Praça das Flores, no bairro de Petrópolis, que além da limpeza e dos reparos nos pontos de luz, recebeu uma iluminação cênica para evidenciar e revitalizar a beleza do local.



Segunda etapa

As praças que necessitam de uma reforma estrutural maior devem entrar no cronograma de obras da Semsur. Já foram selecionadas 18 para essa segunda etapa, que deverão aguardar a liberação de orçamento para que a reforma e, em muitos casos, a reconstrução do espaço, seja realizada.