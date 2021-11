Chuvas: mais de 300 famílias estão desabrigadas em Ipanguaçu

Divulgação Prefeitura já decretou situação de emergência na cidade.

De acordo com a prefeitura daquela cidade, são pelo menos 303 famílias que se abrigam em sete prédios público. O número corresponde a um total de 1060 pessoas que tiveram de abandonar suas casas alagadas.A Prefeitura de Ipanguaçu informou ainda que desde o dia 23 de abril, a Defesa Civil vem tomando as providências para que todos os desabrigados possam ter assistência necessária de alimentação, saúde, palestras educativas e segurança.Inclusive, o prefeito da cidade, Leonardo da Silva Oliveira, já decretou situação de emergência no município. Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde de Ipanguaçu realiza ações de saúde junto às comunidades que se encontram privadas de acesso por via terrestre.

Toda essa mobilização teve início na quarta-feira (29), e foi desenvolvida com a participação de médicos, auxiliares de enfermagem, agentes de saúde e equipe de apoio da secretaria de saúde, que atravessaram de trator e em seguida de bote, as comunidades afetadas pelas águas da enchente do açude de Pataxó.



*Com informações da Prefeitura de Ipanguaçu.