Libertadores: São Paulo se classifica às oitavas-de-final A equipe paulista venceu o Defensor, do Uruguai, e se garantiu com antecedência para a fase seguinte da competição.

Na sequência da rodada da Libertadores ds América, o São Paulo venceu o Defensor Sporting (Uruguai) em pleno Morumbi - 2 a 1, gols de Borges para o São Paulo e Diego de Souza para a equipe uruguaia.



Com este resultado, o time paulista reuniu 10 pontos no Grupo 4 da competição (bem atrás, estão o Defensor Sporting e o Independente Medellín, ambos com 4 pontos cada), e pelas contas já está classificado para as oitavas-de final da competição com duas rodadas de antecedência.