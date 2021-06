Protógenes diz que Dilma não foi investigada pela Satiagraha Em depoimento na CPI dos grampos, delegado da Polícia Federal afirmou que ministra-chefe da Casa Civil não foi objeto de investigação.

O delegado da Polícia Federal Protógenes Queiroz, que coordenou a Operação Satiagraha, afirmou há pouco, em depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito das Escutas Telefônicas Clandestinas (CPI dos grampos) que a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseeff, não foi objeto de investigação da Operação Satiagraha.



Protógenes respondeu a uma pergunta feita pelo relator da CPI, deputado Nelson Pellegrino (PT-BA). Protógenes, que momento antes não quis responder à mesma pergunta sobre Dilma Rousseff feita pelo deputado Raul Jungmann (PPS-PE), disse que a sua recusa se deveu ao fato de não ter entendido com clareza a indagação do parlamentar pernambucano.



O delegado Protógenes Queiroz também disse que não existe na Satiagraha nenhum dado investigativo sobre o filho do presidente Lula, Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha.. Segundo ele, foi o banqueiro Daniel Dantas que deu a entender que o filho do presidente teria sido alvo de investigação da Operação Satiagraha. Protógenes afirmou que há mais de 20 anos Dantas “faz ameaças, chantageia e contamina as instituições brasileiras, inclusive o Congresso Nacional”.



Fonte: Agência Brasil