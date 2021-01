Santos pode ser punido por briga no Pacaembu Clube pode ter que responder por atitudes da torcida, inclusive após gesto do seu presidente Marcelo Teixeira.

A atitude da torcida do Santos após a derrota diante do Corinthians, por 1 a 0, neste domingo ( 22), pode render enormes prejuízos para o clube, que pode acabar denunciado pela Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD/SP).



Além de multa, o clube pode perder até dez mandos de campo. O caso pode ficar ainda mais complicado depois da informação de que o Presidente do Santos, Marcelo Teixeira, ter atirado um copinho plástico na direção da torcida corintiana.



No duelo no Pacaembu, a torcida do Peixe entrou em confronto contra a Polícia Militar. A confusão teve início porque os torcedores santistas começaram a provocar os corintianos que estavam no Tobogã, local apelidado em parte das arquibancadas do estádio. Torcedores trocaram ofensas e cusparadas e alguns objetos foram atirados entre os dois lados.



Ao se dirigir ao local para tentar acabar com toda a confusão, a PM foi recebida com socos e pontapés pelos santistas (cerca de 2 mil compareceram ao jogo). A resposta foi com cassetetes.



O Santos pode ser denunciado no artigo 213 (Deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens em sua praça de desporto) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), no qual a pena é de multa de R$ 10 mil a R$ 200 mil, além da perda do mando de campo de uma a dez partidas.



Como mandante, o Corinthians também pode ter que responder pelo mesmo artigo.



No Pacaembu, o promotor do Ministério Público de São Paulo, Paulo Castilho, disse que confusões como as vistas neste domingo só terminarão quando o Congresso Nacional aprovar o pacote de medidas que visa identificar os torcedores que vão a estádios.



“Somente quando o projeto for aprovado e tivermos um cadastro eficiente, com monitoramento, essas pessoas sairão daqui diretamente para a cadeia”, afirmou Castilho em entrevista à TV Bandeirantes.