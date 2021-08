Estado investe em equipamentos para a área de segurança pública O secretário da Segurança Pública e da Defesa Social, Agripino Neto, revela que mais de R$120 milhões serão aplicados nesta área até o final de 2009.

O Governo do Estado realiza novos investimentos na Segurança Pública. Nesta quarta-feira (22), a governadora Wilma de Faria entrega 80 motocicletas à Polícia Militar. Na quinta-feira (23), será inaugurado o novo prédio do Serviço Técnico de Engenharia do Corpo de Bombeiros, com a entrega também à corporação de quatro picapes Ford Ranger, cinco ambulâncias Fiat Ducato, dois Troller, dois quadriciclos Honda, três Celtas, além de equipamentos como motosserras, capacetes, capas, desencarceradores, etc. Em breve, a Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed) receberá uma frota locada de 300 veículos novos para a polícia.



O secretário da Segurança Pública e da Defesa Social, Agripino Neto, revela que mais de R$120 milhões serão aplicados nesta área até o final de 2009, recursos do Governo do Estado e do Ministério da Justiça. Parte desse montante já foi utilizado para a aquisição, por exemplo, de 32 mil munições, 556 pistolas, 100 pistolas Taser não-letais, 360 rádio comunicadores, dois veículos para transporte de cadáveres, mil coletes à prova de balas, 1.250 coletes reflexivos. Hoje, todos os policiais militares em serviço na capital dispõem do equipamento de proteção individual.



Sobre a frota locada, Agripino Neto ressalta que, além dos 300 veículos, outros 30 ficarão à disposição da Sesed como reserva. "Se acontecer algum problema com o carro, imediatamente ele será reposto pelo reserva", disse. Ainda de acordo com o secretário, o Governo do Estado firmou recentemente convênio com o Ministério da Justiça, no valor de R$ 13,3 milhões, para a área da segurança.



O convênio prevê a aplicação de R$ 5,4 milhões em ações do policiamento comunitário R$ 5,2 milhões no reaparelhamento e modernização do Itep (Natal, Mossoró e Caicó) e ainda R$ 2,6 milhões na expansão do parque tecnológico da Sesed. O reaparelhamento do Itep contemplará a aquisição de laboratórios para periciais criminais e medicina legal, reforma do necrotério, da parte administrativa e aquisição de viaturas. No ano passado, foram firmados convênios para oito projetos do Pronasci no Rio Grande do Norte, no total de R$ 11,8 milhões.



Efetivo

O Governo do Estado está aumentando o efetivo das polícias Civil e Militar. Na próxima segunda-feira (27), 670 aprovados no último concurso da PM participarão da aula inaugural do Curso de Formação. O curso tem duração de seis meses. Na Polícia Civil, foi aberto o concurso público para preenchimento de 438 vagas (68 delegados, 263 agentes e 107 escrivães). As provas do concurso serão aplicadas no dia 26 de abril.