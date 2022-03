FNF convoca assembleia propondo desfiliação de alguns clubes e ligas

Vlademir Alexandre Vanildo propõe para a reunião do dia 29 a desfiliação de 38 entidades.

Esta reunião - que, mal foi anunciada, começou a ser recebida com certa polêmica, havendo mesmo desportista chiando e considerando que desta vez "o bicho vai pegar" - está marcada para o próximo dia 29 (uma sexta), às 13h.Eis a íntegra do Edital 004/2009 na íntegra:O Presidente da Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Estatuto da Entidade e em conformidade com as disposições legais previstas no Estatuto vigente, especialmente nos dispositivos previstos nos arts. 1º, 9º 10º e 38, inciso IV, art. 60 e seguintes, CONVOCA, todos os clubes e Ligas filiadas, em pleno gozo de suas obrigações legais para participarem da Assembléia Geral Extraordinária, a se realizar no próximo dia 29 do corrente, às 13h, nesta Federação, situada na rua Deputado Marcilio Furtado, 2017, Lagoa Nova, em Natal, para deliberar a seguinte Ordem do dia: Apreciar e aprovar a desfiliação dos Clubes e Ligas abaixo relacionados:ALVORADA ESPORTE CLUBE; A.C. OLIMPICA DE PIRANGI; ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA VASCO F.C; BANGU ESPORTE CLUBE; FLAMENGO ESPORTE CLUBE DE PETROPOLIS; MAUA FUTEBOL CLUBE; RACING ESPORTE CLUBE; TREZE DA VILA ESPORTE CLUBE; VASCO FUTEBOL CLUBE; IPIRANGA ESPORTE CLUBE; ATLÉTICA PARQUE INDUSTRIAL; ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CEARAMIRIENSE; RIACHUELO ATLÉTICO CLUBE; FERROVIARIO ESPORTE CLUBE; ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA VALE DO ASSU; ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA ENSERV; NACIONAL FUTEBOL CLUBE; PENÃROL FUTEBOL CLUBE; SANTA CRUZ FUTEBOL CLUBE; SANTA CRUZ ESPORTE CLUBE; SOCIEDADE ESPORTIVA PINEIRO; AMÉRICA FUTEBOL E CULTURA; CLUBE ESPORTIVO AJAX; CURRAIS NOVOS ESPORTE CLUBE; CAICÓ ESPORTE CLUBE; AREIA BRANCA FUTEBOL CLUBE; MOSSORÓ ESPORTE CLUBE; SOCIEDADE ESPORTIVA PAUFERRENSE; CENTRO ESPORTIVO SANTA RITA; CLUBE ATLÉTICO UNIVERSAL; VILA NOVA FUTEBOL CLUBE; CLUBE ESPORTIVO BREJINHO; LIGA DESPORTIVA PAUFERRENSE; LIGA DESPORTIVA SÃO JOSEENSE; LIGA GUAMAREENSE DE FUTEBOL DE CAMPO; LIGA POTENGIENSE DE DESPORTOS; LIGA DESPORTIVA DIX-SEPTIENSE; LIGA DESPORTIVA E CULTURAL DE NOVA CRUZ.Dê-se Ciência, Comunique-se, Cumpra-se e Arquive-se.Natal-RN, 12 de Maio de 2009.José Vanildo dos SantosPresidente da FNF.