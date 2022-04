PF prende irmãos acusados de tráfico em Macaíba

Fotos: Divulgação/PF

As diligências foram concentradas na Favela da Vila São José e durante o cumprimento das ordens judiciais, dois irmãos, um de 25 e outro de 28 anos, acabaram presos em flagrante por ter sido encontrado em suas residências, dois revólveres 38, munição de diversos calibres, inclusive 9 mm (de uso privativo), balanças de precisão, R$ 6.153,00 em espécie, 13 gaiolas com pássaros silvestres, uma pequena quantidade de crack e maconha, além de uma pedra de haxixe que estava na geladeira de um deles.Eram seis da manhã quando 14 policiais federais cercaram a casa dos acusados, onde, segundo as investigações, funcionaria uma “boca de fumo”. Ao perceber a movimentação da polícia, um deles se entregou, mas o outro conhecido vulgarmente como “Chuck”, abriu a janela empunhando um revólver, porém ao perceber que estava em desvantagem jogou a arma por cima do muro e tentou correr pelos fundos da casa, ocasião em que foi rendido.Levados para a Superintendência da PF, confessaram durante o depoimento que vendem drogas há pelo menos um ano naquele local, mas se negaram a informar o nome do fornecedor.Uma outra informação obtida pela polícia dava conta que os irmãos eram “sócios” na venda da droga, mas eles desmentiram: “cada um cuidava do seu bagulho”, concluíram.Quanto aos dois revolveres encontrados na residência disseram que foram adquiridos por R$ 500,00 cada, no “mercado da quatro”, no bairro do Alecrim, mas que não eram usados para assaltar, admitindo que era apenas “para se defender dos inimigos”.Os irmãos foram enquadrados nos Artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 (drogas); Art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03 (armas) e Artigo 29, parágrafo 1º, III, da Lei 9605/98 (ambiental) e estão recolhidos à carceragem da Polícia Federal onde deverão permanecer à disposição da Justiça.Com mais esta ocorrência, sobe para 20 o número de pessoas presas em flagrante este ano pela Polícia Federal acusadas de tráfico de drogas.