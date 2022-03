TCE decide sobre nulidade de contrato da Prefeitura na quinta-feira

Vlademir Alexandre Contrato da Prefeitura com empresa pernambucana pode ser anulado na quinta-feira pelo TCE.

De acordo com informações do gabinete do procurador Carlos Thompson, a sessão será aberta e a relatoria ficará a cargo do conselheiro Paulo Roberto.O julgamento do pedido de Thompson será analisado com velocidade devido à solicitação do próprio procurador, que argumenta a proximidade da data de pagamento da primeira parcela do contrato que já está firmado desde abril deste ano. A primeira parcela corresponde ao valor de R$ 409 mil.