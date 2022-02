Natal terá Fórum Nacional Eólico Na ocasião será assinada a Carta dos Ventos, com compromissos de incentivo à exploração do potencial eólico brasileiro como fonte energética.

Natal vai sediar, entre os dias 4 e 5 de junho, o Fórum Nacional Eólico, evento que vai reunir em Natal secretários de Estado para Assuntos de Energia, representantes do governo federal, de grupos de investimento, operadores e fornecedores da indústria energética no Brasil.



Durante o evento serão debatidos os entraves, as demandas e os planos do governo federal e dos estados brasileiros quanto à geração eólica, assim como os desafios regulatórios nacionais e as experiências internacionais bem sucedidas.





Na ocasião será assinada a Carta dos Ventos, um documento conjunto dos Ministérios de Minas e Energia e do Meio Ambiente e do Fórum Nacional de secretários de Estado para Assuntos de Energia, no qual serão firmados compromissos voltados para incentivar a exploração do potencial eólico brasileiro como fonte energética.

















LEILÃO – Um dos temas centrais do Fórum será o leilão das eólicas, previsto para novembro. Até a semana passada, 17 projetos de implantação de usinas eólicas no Rio Grande do Norte já haviam sido apresentados à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), responsável pela inscrição, totalizando 766,3 mil megawatts (MW) de potência instalada, ou seja, mais do que a necessidade de consumo do Estado, que é de 600 MW. Ao que tudo indica, o Estado deve concentrar o maior número de projetos inscritos para o próximo leilão.