Greve dos professores continua depois 15 dias de paralisação Mais de mil educadores, em assembléia na manhã desta terça-feira (17), decidiram não retornar às salas de aula.

Depois de mais de três horas em assembleia, na Escola Estadual Winston Churchill, na manhã desta terça-feira (17), mais de mil professores das redes municipais e estaduais de educação decidiram pela continuidade da greve.



A morosidade nas negociações com o Governo do Estado e a Prefeitura de Natal foi o principal motivo apontado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação (Sinte) para permanecer com a paralisação que já está com 15 dias.



“A Secretaria Municipal de Educação apresentou apenas a possibilidade de indicação de dois nomes para uma mesa de negociações permanente”, disse a diretora do Sinte, Fátima Cardoso.



O Siindicato quer a antecipação para o mês de janeiro da reposição salarial de 12% marcada para abril. Além disso, está na pauta de reivindicação o parcelamento de 29% de perdas salariais ocorridas entre os anos de 1995 e 2004.



Com a Secretaria Estadual de Educação, o Sinte não está tendo diálogo, segundo Fátima Cardoso, o secretário Ruy Pereira afirmou que as negociações haviam esgotado. Junto ao governo estadual os professores querem colocar em prática o piso salarial nacional de R$ 950 e cobrar um pagamento ajustado para os profissionais de níveis superior, mestrado e doutorado.



No próximo dia 23, o Sinte realizará outra assembléia, às 14h, na Escola Estadual Winston Churchill.



Piso

O Supremo Tribunal Federal decidiu em dezembro de 2008 a aplicação da lei 11.738, de julho do ano passado, que fixa o piso salarial em R$ 950 para professores em todo país. O piso deve ser adotado em todos os municípios até 2010.