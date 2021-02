América e ASSU queimam seus "últimos cartuchos" no segundo turno As duas equipes se enfrentam hoje à noite no Machadão e sequer pensam na possibilidade de empate.

Um jogo que pode ser definido como decisão de campeonato. E é assim mesmo. O América entra em campo hoje, às 20h, diante do ASSU, no Machadão, sabendo que não tem mais o direito de perder pontos.



O técnico Vereador, é bem verdade que devido ás contusões, ainda não definiu o time que começa jogando, mas é quase certa a sua opção pelo ataque, pela busca constante da vitória.



O time deve ter Rodolfo, Tiago Messias, Fred e Adalberto; Tiago Gasparino, Alexandre, Dude, Chapinha, Marcelinho e Teles; Bibi e Lúcio.



Para a equipe do ASSU, a partida não tem menos importância. O técnico Maurício Rodrigues (O esquisito) fará sua estréia no comando do Camaleão do Vale.



A equipe campeã do primeiro turno terá desfalques importantes para a partida, não podendo contar com o zagueiro Pantera, o volante Carioca, o meia Leandro Mineiro e o atacante Marcelo Assu.



O América chega para o confronto com cinco pontos ganhos, na quarta posição, com dois empates e uma vitória. Já o ASSU, que abriu o turno vencendo o Santa Cruz de 3 a 0, vem de dois resultados negativos, perdeu para o Potyguar e o Baraúnas.



Arbitragem



A partida será dirigida pelo trio Reginaldo Gomes da Silva, tendo como assistentes Luis Carlos Câmara Bezerra e Flávio Gomes Barroca.



Decisão Sub-13



Na na preliminar do jogo América x ASSU um aperitivo todo especial para quem gosta de chegar mais cedo. Será conhecido o campeão do primeiro turno do Campeonato Estadual Sub-13. O América do técnico Severo Junior e Moura Sports do técnico Anderson Moura fazem a grande final.



Por ter feito uma melhor campanha no primeiro turno, a equipe do Moura Sports joga pelo empate para ser o campeão e garantir vaga na final do campeonato.



Uma coincidência muito especial nesse confronto: os técnicos são filhos de ex-craques do América. Severo Junior e Anderson Moura, filhos de Severinho e Moura, respectivamente.