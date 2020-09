Avião de João Maia também não teria sido declarado

Divulgação Modelo de avião bimotor Sêneca. O deputado João Maia que possui um semelhante, não teria declarado o bem à Justiça Eleitoral.

Folha de São Paulo, afirma que o parlamentar não declarou a Justiça Eleitoral a propriedade de um avião, no valor de R$ 488 mil.Segundo o texto, o repórter Rodrigo Rangel descobriu que o deputado é proprietário de um bimotor Sêneca. O jornalista teria procurado João Maia que se mostrou surpreso: “Não está na minha declaração? Não acredito. Vou mandar retificar já, vou retificar”.tentou localizar o deputado, mas seu telefone celular está desligado. A sua assessoria de impressa informou que no momento o deputado não falará com nenhum jornalista sobre o assunto. Este final de semana Maia prefere ficar com a família, mas quinta-feira (12) está chegando a Natal e promete uma conversa com a imprensa.Ao demonstrar surpresa com a indagação do repórter, João Maia disse que a contadora dele, no Rio, "vai ter que dizer o que houve". De acordo com o próprio parlamentar, o avião foi comprado antes de se tornar deputado, o que agrava mais ainda a situação. A aeronave deveria está em sua declaração de bens à Justiça Eleitoral.

A reportagem da Folha ainda se refere a Rádio Caicó - AM, localizada no município do interior do Rio Grande do Norte e que, apesar de pertencer ao deputado foi colocada no nome da funcionária Maria Suerda Medeiros porque a justiça proíbe que detentores de mandatos parlamentares explorem concessões radiofônicas.

Fonte: Folha de São Paulo