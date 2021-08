Alessandro e Juninho enfrentam o Flamengo O STJD deferiu pedido de efeito suspensivo e os dois botafoguenses estão confirmados na decisão.

O Tribunal de Justiça Desportiva do Rio (TJD), deferiu o pedido do Botafogo e concedeu o efeito suspensivo aos jogadores Alessandro e Juninho, que haviam sido suspensos na noite de ontem. Assim, os dois atletas ganham condição de jogo para a final da Taça Rio contra o Flamengo.



"Foi concedido um efeito suspensivo interposto pelo departamento jurídico do Botafogo. Assim, os dois estão aptos a jogar", afirmou o advogado do Botafogo, Anibal Rouxinol.