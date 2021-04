Advogados da Caixa podem paralisar atividades Além dos profissionais, engenheiros e arquitetos pleiteiam reajustes no piso salarial.

Advogados, engenheiros e arquitetos da Caixa ameaçam paralisar as atividades caso um ajuste salarial não seja firmado. Nesta segunda-feira (30), os profissionais paralisaram o atendimento aos clientes por uma hora, das 14 às 15h, para discutir um novo número para o piso salarial dos profissionais em todo o Brasil.



Segundo Carlos Roberto de Araújo, advogado da Caixa e representante da Associação Nacional dos Advogados da Caixa Econômica Federal (Advocef), há mais de dois anos a categoria dos profissionais do Banco reivindica uma melhoria na remuneração final. Em setembro de 2008, a Caixa divulgou que ainda no primeiro trimestre de 2009 uma proposta seria apresentada.



No último dia 26 de março, a instituição expôs uma planilha com os reajustes, recusada pelos servidores. O motivo foi o baixo aumento, tanto no piso, quanto no teto salarial que era de R$ 5.030 e R$ 8.289 e passou para R$ 5.100 e R$ 8.315, respectivamente.



Porém, na faixa intermediária, os reajustes chegaram a 21%, contemplando 192 profissionais em território nacional. Os salários pagos anteriormente eram de R$ 5.070 e R$ 6.984 (piso e teto) e saltaram para R$ 7.222 e R$ 8.045.



Nesta terça-feira (31), será apresentada uma nova proposta de salário em uma reunião que envolve a Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito (Contec), Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf/CUT), Advocef e Associação dos Engenheiros Nacional dos Engenheiros e Arquitetos da Caixa Econômica Federal (Aneac).



No encontro será proposto um reajuste do piso para R$ 14mil, valor similar ao que é pago aos advogados da carreira pública, de acordo com levantamento feito pela Advocef. Caso a proposta seja recusada, os profissionais seguirão as orientações dos órgãos correspondentes que podem apontar para um indicativo de greve.