Descentralização da conta única é barrada e reforma continua pendente

Elpídio Júnior Emendas de George Câmara impediram aprovação da reforma ainda na quarta-feira.

Sendo o projeto mais polêmico da reforma administrativa, a mensagem 03, que trata sobre a organização geral da estrutura da Prefeitura, já tinha encartadas 31 emendas consensuais e uma do vereador Adenúbio Melo (PSB) – que cria um abatedouro público em Natal – aprovada pela maioria do plenário. Na sessão desta quarta-feira (29), 11 emendas não consensuais foram apreciadas e apenas uma – a que sugeria a descentralização da conta única do município – não foi acatada pelos vereadores.“Era um instrumento que otimizaria o trabalho das secretarias, dando mais modernidade à gestão e acabando com a necessidade de que a Sempla autorizasse todos os recursos a serem utilizados”, explicou Raniere Barbosa, autor da emenda. Contudo, os vereadores argumentaram que o prefeito teria dificuldades para remanejar recursos e definir prioridades durante a crise.Outros pontos que foram aprovados beneficiaram diretamente os servidores públicos do município. E uma só emenda os parlamentares aprovaram a data base do município para março, quando irão ocorrer as discussões sobre possíveis reajustes salariais, e a criação de uma comissão permanente de negociação formada por membros do Executivo, Legislativo e do movimento sindical. O Plano de Cargos Carreiras e Salários (PCCS) foi outra vitória dos sindicalistas.Os vereadores aprovaram emenda que determina a inclusão do PCCS no próximo plano plurianual (PPA), que será votado em junho. “Foi uma vitória porque foi a primeira vez que o PCCS estará incluído no PPA”, disse a sindicalista Soraya Godeiro.Outro ponto que gerou controvérsia tratava sobre as atribuições da Arsban. A emenda da bancada de situação determinou que a agência, além do saneamento básico, também irá tratar sobre o saneamento ambiental. A sugestão – acatada pela maioria dos vereadores – desagradou o vereador George Câmara (PCdoB), que argumentou o descumprimento do que determina a agência reguladora nacional do Saneamento Básico.Ao todo, 42 emendas foram encartadas ao projeto que trata sobre a organização geral da estrutura da Prefeitura. As propostas de alterações aos projetos da reforma administrativa, no entanto, não pararam por aí. A mensagem 04, que tratava sobre os cargos e funções gratificadas da Prefeitura, teve encartadas 13 emendas, sendo 12 consensuais e uma aprovada pela maioria dos parlamentares. Outras cinco emendas foram rejeitadas. O projeto também foi aprovado e, de acordo com o secretário de Admnistração do município, Roberto Lima, o impacto no orçamento do município será de aproximadamente 0,35%.A mensagem 07, que tratava sobre a regulamentação do Procon municipal, teve sete emendas consensuais encartadas. Já a mensagem 06, que trata sobre o instituto da previdência de Natal, o NatalPrev, sequer foi para a votação. O motivo foi a apresentação de 10 emendas do vereador George Câmara durante a sessão. Os vereadores entenderam que havia a necessidade de que a sessão fosse suspensa para a análise do conteúdo das propostas.A votação do projeto deverá ser finalizada na quinta-feira, quando os parlamentares apreciarão 14 emendas referentes ao NatalPrev. De acordo com o próprio vereador George Câmara, o secretário Roberto Lima já orientou a bancada governista a derrubar todas as 10 emendas que serão apresentadas pelo oposicionista.