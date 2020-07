Patu: 7.844 eleitores estão aptos a votar

Dos onze mil patuenses, 7.844 estão aptos a votar hoje (1º), quando acontecem eleições suplementares para escolha do prefeito da cidade.As eleições de outubro foram anuladas depois que o candidato eleito, Ednardo Moura (PSB), teve o registro cassado por problemas junto ao Truibunal de Contas da União.Agora, concorrem ao pleito o presidente da Câmara Municipal de Patu e prefeito em exercício, Alexandrino Suassuna (Xanxan - PMDB) e Evilásia Gildênia (PSB), esposa de Ednardo Moura.Apesar de a Justiça ter registrado apenas 4% de abstenções em outubro, o chefe da 27ª zona eleitoral, Paulo Gustavo Lins, espera que desta vez, pela proximidade do carnaval, 10% dos eleitores patuenses não compareçam aos locais de votação.São 26 urnas eletrônicas distribuídas em três lugares de votação – duas escolas e um campus da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN). Cento e quatro mesários foram convocados.Após a votação, as urnas serão encaminhadas para o Fórum Eleitoral e os disquetes lidos em computadores cadastrados da Justiça. A expectativa é que o resultado saia antes das 19h.