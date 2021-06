Decreto da Semurb beneficia empresários da construção civil Empreendimentos iniciados até dezembro de 2009 receberão incentivos no parcelamento de impostos.

Os empresários que construírem em Natal até dezembro de 2009 terão incentivos como o parcelamento em 15X de impostos como ITIV, outorga onerosa, licença ambiental e alvará de construção. Foi o que ficou decidido na reunião entre Semurb, CREA e empresários na tarde desta segunda-feira (6), no auditório da Fiern.



Sílvio Bezerra, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do RN (Sinduscon-RN), explicou que os benefício foram propostos pensando na mudança do mercado da construção civil nos últimos anos. Para ele, a crise fez com que o mercado estrangeiro cedesse lugar ao mercado interno.



“Nós estamos fazendo a divisão de acordo com o que o mercado está buscando. O mercado que estava voltado ao turismo não servia mais aos empresários e eles foram buscar uma alternativa. É nisso que estamos acreditando para uma reação do mercado”, falou Sílvio Bezerra.



A prefeita Micarla de Sousa explicou que a assinatura do decreto é uma saída ao grande fechamento de postos de trabalho no mercado da construção civil em 2009. Somente nos primeiro meses deste ano, 1.200 funcionários perderam os empregos.



“É inegável a importância da construção civil para nossa cidade. Desde outubro a arrecadação vinha caindo e tivemos que pensar em uma alternativa para tentar estabilizar a questão tributária”, frisou.



A prefeita também falou sobre o plano diretor de Natal, que não poderá ser afetado com as novas medidas. “Apenas os projetos que estiverem de acordo com o plano diretor é que serão aprovados. Não abriremos mão disso’, concluiu.