Homem cai da barragem do açude Gargalheiras O incidente aconteceu meia-hora atrás. As pessoas que assistiam ao espetáculo proporcionado pela sangria do açude deixaram o local assustadas.

Um homem que tomava banho no açude Gargalheiras, em Acari, acabou caindo da barragem e está desaparecido.



O incidente aconteceu meia-hora atrás e acabou fazendo com que as pessoas que assistiam ao espetáculo proporcionado pela sangria do açude deixassem o local assustadas.



O repórter fotográfico do Nominuto.com, Vlademir Alexandre, que está em Acari, informou que uma viatura da polícia chegou ao local mas os policiais apenas olharam e foram embora. Chove muito nesse momento no município.



Segundo um funcionário do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (Dnocs), a altura da parede de onde o homem caiu é de 26,5 metros e a lâmina d'água é atualmente de 5,6 cm. Para piorar, há ferro e pedra embaixo.



Moradores comentaram que já houve outro caso semelhante e que a pessoa só foi encontrada três dias após desaparecer sob as águas do açude.