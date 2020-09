Potiguares são convocados às Eliminatórias da Copa do Mundo de Beach Soccer Alessandro "Geléia" e André estão no Uruguai, integrando o Brasil em busca de uma vaga à Copa

Os potiguares Alessandro "Geléia" e André estão a esta hora no Uruguai - eles foram convocados à Seleção Brasileira de Beach Soccer no domingo, a fim de defender o país nas Eliminatórias à Copa do Mundo da modalidade.



A convocação foi feita no domingo (08) pelo técnico Alexandre Soares - e, basicamente, é o mesmo grupo que sagrou-se campeão da Copa Latina, realizada em Goiás há poucos dias. O grupo sequer foi desfeito após aquela competição: todos seguiram para uma fase preparatória na praia de Búzios (RJ), jã visando as Eliminatórias. Só houve uma mudança nos últimos dias: o atacante Bruno teve um estiramento na coxa, e foi substituído por Fred.



O evento começa nesta quarta (11) e segue até o domingo (15) na praia de Pocitos (URU) - além do Brasil e do anfitrião Uruguai, as seleções da Argentina, Chile, Peru, Venezuela, Paraguai e Equador brigam por três vagas à Copa, que terá lugar em Jumeirah (Dubai, Emirados Árabes).



O Brasil estreia nesta quarta (11) nas Eliminatórias, enfrentando o Equador; na quinta (12) pega o Paraguai; e na sexta-feira (13) tem pela frente a Venezuela. As semifinais serão no sábado (14), e as finais no domingo (15).





Os convocados



Goleiros

Mão (RJ) e Alessandro (RN)

Defensores

Buru (ES), Daniel (RJ), Betinho (RJ), Bueno (RJ) e Camilo (ES)

Atacantes

André (RN), Benjamin (RJ), Fred (RJ), Daniel Souza (RJ) e Sidney (RJ)