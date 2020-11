Marco Polo Del Nero tem pedido negado Presidente afastado da FPF não obteve sucesso e teve pedido de efeito suspensivo.

As tentativas de Marco Pólo Del Nero voltar à Presidência da Federação Paulista de Futebol (FPF) antes de cumprir os 90 dias de suspensão que lhe foram impostos em julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) não surtiram, por enquanto, algum efeito positivo.



Depois de entrar com recurso no mesmo tribunal, o dirigente paulista teve o pedido de efeito suspensivo indeferido pelo Presidente do STJD, Dr. Rubens Approbato, em despacho divulgado nesta segunda-feira, dia 16 de março. Dessa forma, só resta a Del Nero aguardar a data de novo julgamento, desta vez no Pleno do STJD. O mesmo pedido foi negado em relação à FPF, multada em R$ 10 mil.



De acordo com o despacho do Presidente do STJD, o recurso com pedido de efeito suspensivo não se pode enquadrar no caso em questão, mesmo diante da alegação da defesa, que baseou seu pedido nos parágrafos terceiro e quarto do artigo 53 da Lei Pelé (lei 9.615, 24 de março de 1998), no qual este último parágrafo afirma que o "recurso ao qual se refere o parágrafo anterior será recebido e processado com efeito suspensivo quando a penalidade exceder de duas partidas consecutivas ou 15 dias".



Segundo Dr. Approbato, no presente caso, a decisão recorrida é da Comissão do STJD e não de um TJD. O parágrafo terceiro não incluiu os recursos de Comissões do STJD para p próprio STJD, como sendo obrigatória a concessão do efeito suspensivo.



Ainda no que foi relatado no despacho, o STJD tem tal matéria pacificada: das decisões das Comissões Disciplinares do próprio STJD, ainda que condenatórias com penalidades excedentes de duas partidas consecutivas ou de 15 dias, não é de se aplicar o parágrafo quarto, e, portanto, não é obrigação legal a concessão de efeito suspensivo. Assim, o recurso voluntário deve ser processado apenas no seu efeito devolutivo.



Em entrevista recente ao site Justicadesportiva.com.br, seu advogado, Dr. Mário Pucheau, citou os dois pontos que serão frisados na defesa de Marco Pólo Del Nero. “Entramos com o Recurso e estamos otimistas. Foram dois pontos abordados. O primeiro é referente à incompetência do STJD para julgar esse caso, pois ele deveria ser julgado pelo TJD/SP. Segundo, vamos ressaltar a boa fé que ele teve, já que só tomou tais atitudes na esperança de evitar possíveis problemas no futuro”.



No julgamento de primeira instância, em sessão realizada pela Terceira Comissão Disciplinar, o Presidente da FPF compareceu e prestou o seu depoimento, mas acabou punido por unanimidade.



Já no julgamento do Recurso, a defesa estuda a possibilidade de ser apresentada a gravação do depoimento do denunciado. “Estamos ainda estudando essa possibilidade”, revelou Dr. Pucheau.



Del Nero e a FPF foram denunciados no artigo 221 (Oferecer queixa infundada ou dar causa, por erro grosseiro ou sentimento pessoal, à instauração de inquérito ou processo na Justiça Desportiva) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê pena de suspensão de 90 a 360 dias a pessoa física ou, tratando-se de entidade de administração ou de prática desportiva, multa de R$ 1mil a R$ 10mil. Enquanto o dirigente foi punido na pena mínima do artigo, a entidade teve que pagar a multa máxima.



Relembre o caso:



A polêmica começou quando a secretária do São Paulo teria ligado para a secretária da FPF afirmando que precisava entregar um envelope para o Vice-Presidente da FPF, para que depois fosse entregue ao árbitro Wagner Tardelli. Ao saber disso, o Presidente da Federação, Marco Pólo Del Nero, teria pedido um conselho a um Promotor do Grupo de Atuação especial criado pela Procuradoria Geral de Justiça (GAECO), que o instruiu para procurar o Presidente da CBF, Ricardo Teixeira e a Comissão de Arbitragem.



Depois do contato de Marco Pólo, a Comissão de Arbitragem decidiu por tirar Tardelli do último jogo do Campeonato Brasileiro entre Goiás e São Paulo, para preservar a imagem do árbitro. A mudança foi realizada um dia antes do jogo, o que fere o Estatuto do Torcedor.



Depois do ocorrido, a Procuradoria do STJD entrou com um pedido de instauração de inquérito, que teve como Auditor Processante o Vice-Presidente Dr. Virgílio Val. Em seu relatório final, após analisar todos os documentos encaminhados e estudar os depoimentos transcritos, o Auditor concluiu que o inquérito não apresentava infração a ser denunciada e deveria ser arquivado. Porém, o Presidente do STJD, Dr. Rubens Approbato, divergiu, fundamentando em seu despacho que a Procuradoria deveria analisar as condutas da Federação e de seu Presidente.



A Procuradoria fez a denúncia e ainda alegou que Marco Pólo Del Nero, como ex-Presidente do TJD/SP, tem pleno conhecimento de que é necessário, quando da atribuição de suspeitas e acusações, cercar-se dos indícios minimamente contundentes.