Momento é de comprar ações, defendem corretores natalenses

Divulgação Iuri e Hiran Schiavon consideram momento ideal para investir em ações

Ainda assim, os agentes de investimentos Iuri e Hiran Schiavon, sócios da filial natalense da corretora Um Investimentos, garantem que o momento pode ser o ideal para ingressar na bolsa de valores. “Com o custo do dinheiro mais baixo devido ao corte de juros, esperamos um crescimento sustentável das empresas, aquecendo o mercado acionário nacional”, revela Iuri.Nesse instante, o agente considera que o pior a se fazer, para quem já investe em ações, é sair do mercado. “O preço das ações estão abaixo do valor justo”, analisa, complementando: “Se possível, o melhor é aumentar os investimentos, pois comprando ações a preços baixos é possível tornar-se sócio das melhores empresas do Brasil a um ótimo custo/beneficio.”Para o agente, porém, ainda serão necessárias repetidas reduções da taxa Selic para o País se adequar à nova realidade do mercado mundial. “O mercado brasileiro aceitou bem o corte, mas nossa opinião é que o governo teria de ser mais arrojado, pois hoje a preocupação maior não é a inflação, e sim o crescimento econômico do pais”, indica.Ele aponta um caminho a ser seguido: “Como estamos passando relativamente ilesos pela depressão que assola os países desenvolvidos, temos que aproveitar e nos tornar competitivos e continuar crescendo, reduzindo as taxas de forma acentuada, estimulando a indústria e o comercio.”Com experiência de oito anos trabalhando junto à Bovespa, os irmãos acreditam que agora, mais do que nunca, a bolsa se tornou atrativa para o investidor em médio e longo prazo. E nem mesmo a queda de 3,6% no PIB nacional, no último trimestre de 2008, afugentou os interessados.Ainda no entender dos dois sócios, os potiguares têm se interessando muito em investir na bolsa de valores. “Fazemos um trabalho educacional para mudar a cultura potiguar e com isso estamos conseguindo a cada dia melhores resultados. Não esquecendo que é na hora da crise onde nos deparamos com as melhores oportunidades”, destaca Iuri. Ele e Hiran são agentes autônomos de investimentos certificados pela Comissão de Valores Mobiliários.