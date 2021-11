ABC também treina para enfrentar o América e sua estreia na Série B

Vlademir Alexandre Audálio gostaria de marcar sua volta justamento contra o maior rival

Apesar de o trabalho está focado para a competição nacionala comissão técnica também pensa no amistoso beneficente da sexta-feira (1), contra o América, no estádio Machadão.Os jogadores falaram sob a expectativa de enfrentar o rival. para o atacante Paulinho Macaíba, apesar de não valer nada, a partida tem sua importância. “Estamos nos preparando bem para o jogo. Sabemos que não vale nada oficial, é uma partida solidária, por uma grande causa, mas no momento que vestimos a camisa do ABC temos que fazer o melhor. Ainda mais em um clássico, um bom resultado pode trazer bons frutos para um início de trabalho na Série B”, disse ao site do clube.Audálio, recém-chegado ao clube, vê o jogo com uma ótima oportunidade para voltar a vestir a camisa alvinegra. “É um clássico especial, uma partida beneficente, para ajudar a quem precisa e muito importante. Estava parado há alguns dias, retornei aos treinos agora, mas se o treinador optar por mim estarei pronto para entrar em campo e representar bem o ABC”, destacou.O zagueiro Fabiano será julgado nesta quinta-feira (30), às 18h, pela 2ª Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJD-RN), por expulsão acontecida na partida final do segundo turno do Campeonato Estadual, contra o Potyguar de Currais Novos, no último dia 19.O jogador foi incluso no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (STJD), “Praticar ato desleal ou inconveniente durante a partida, prova ou equivalente”, que prevê suspensão de uma a três partidas, provas ou equivalentes. A defesa do atleta será feita pelo advogado do clube, João Maria Trajano.A comissão técnica do ABC se reuniu neste final de semana passado com a diretoria alvinegra e fez uma avaliação dos atletas recém-promovidos das categorias de base do clube. Após a reunião, algumas medidas foram tomadas para a sequência da temporada.Ficou decidido que dos 11 jogadores que vinham treinando com o elenco de profissionais, apenas quatro deles continuarão integrados ao plantel que disputará o Campeonato Brasileiro da Série B, o goleiro Welligton, os laterais Delano e Paulinho e o atacante João Paulo.