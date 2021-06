Prova do Enem será em outubro

O Ministério da Educação (MEC), prevê participação de 4 a 5 milhões de estudantes, em vez dos atuais 3 milhões. Depois da aprovação, o aluno irá se inscrever em um sistema online a partir do número do CPF.O sistema que será semelhante ao usado na seleção de bolsas do Programa Universidade para Todos (PROUNI). O estudante deverá escolher cinco opções de cursos, que podem ser em uma mesma universidade ou em instituições federais diferentes.A partir dessa inscrição, o candidato poderá monitorar diariamente como está a concorrência para os cursos escolhidos. Ele poderá alterar, a qualquer momento, a opção que pretende disputar.