União Europeia quer reunião com grupos farmacêuticos Intenção é conter a gripe suína nos países que compõem o bloco.

A comissária de Saúde da União Européia, Androulla Vassilliou, afirmou hoje (28) que planeja uma reunião com os principais grupos farmacêuticos mundiais na tentativa de conter a gripe suína nos países que compõem o bloco. As informações são da agência portuguesa Lusa.



De acordo com a comissária, a reunião deve avaliar o estoque de medicamentos diponíveis para o combate à doença e também a produção de uma vacina. A previsão é que o encontro seja realizado amanhã (29).



A Alemanha informou hoje que investiga três novos casos suspeitos de gripe suína. De acordo com o Instituto Robert Koch, responsável pela coordenação do combate a epidemias no país, tratam-se de três pessoas no sul da Alemanha, entre as quais um casal que regressou de férias no México há pouco tempo.