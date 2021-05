Beneficiários do Bolsa Família podem participar de cursos de capacitação Plano Setorial de Qualificação está enviando correspondência às famílias com instruções sobre a adesão aos cursos.

Beneficiários do Programa Bolsa Família que estejam com o cadastro em dia podem se inscrever em cursos de qualificação profissional nas áreas de construção civil e turismo, dentro do Plano Setorial de Qualificação (Planseq), uma iniciativa dos ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e do Trabalho e Emprego (MTE).



O Planseq está enviando correspondência às famílias com instruções sobre a adesão aos cursos. Quem não está com o cadastro atualizado poderá fazê-lo nos postos do Sistema Nacional de Emprego (Sine).



Os candidatos serão inscritos com base no Índice de Desenvolvimento da Família, devendo ter prioridade as que tiverem menor classificação. Podem participar homens e mulheres com mais de 18 anos que tenham concluído pelo menos a 4ª série do ensino fundamental.



De acordo com o MDS, o acompanhamento dos beneficiários do Bolsa Família que farão os cursos de qualificação, além da articulação com o empresariado local para integrá-los ao plano, ficará sob a responsabilidade dos coordenadores das oficinas.



Serão realizados cursos para pintor, armador e montador, carpinteiro, azulejista, encanador, mestre-de-obras, auxiliar de escritório, eletricista, pedreiro, reparador, almoxarife, gesseiro, desenhista, projetista e operador de trator.



Depois de receber os diplomas, os trabalhadores poderão ser aproveitados em obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).



Maiores informações sobre os cursos podem ser obtidas nos postos do Sine, nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e nas secretarias de Assistência Social de cada município.



Os candidatos vão ser selecionados de acordo com os procedimentos do Planseq e as famílias serão informadas sobre os integrantes escolhidos para o curso, depois da análise da inscrição.



Se o cadastro foi excluído depois de março de 2008 e a família recebeu carta para participar do Planseq, ela pode se dirigir ao Sine, conforme indicado na correspondência, para fazer a inscrição.



Isso porque a base de dados usada para enviar a correspondência às famílias beneficiárias é de março de 2008 e a exclusão do cadastro pode ter ocorrido depois desse período.



Embora o foco inicial seja a construção civil, o Planseq vai disponibilizar neste ano 27 mil vagas nas 26 capitais e no Distrito Federal para cursos na área de turismo. Em Boa Vista (Roraima), vão ser oferecidos inicialmente cursos para cozinheiro e garçom.