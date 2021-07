Rogério Ceni deve ter alta na próxima quarta-feira

Site do São Paulo Lance do recreativo que originou a lesão do goleiro Rogério Ceni

O goleiro Rogério Ceni foi submetido na noite desta segunda-feira (13) a uma cirurgia para correção de uma fratura no tornozelo esquerdo sofrida durante uma atividade realizada no Centro de Treinamento da Barra Funda.A fratura da fíbula foi fixada com uma placa e cinco parafusos, além de um parafuso interfragmentário. O ligamento deltóide do atleta também foi suturado.O procedimento cirúrgico teve início às 20 horas e durou aproximadamente uma hora e trinta minutos, obtendo os resultados esperados pela equipe comandada pelos Drs. Rene Abdalla e Marcelo Prado.O superintendente Marco Aurélio Cunha e o médico Auro Rayel também acompanharam a cirurgia realizada no Hospital do Coração, em São Paulo.O capitão são-paulino deve deixar o hospital na próxima quarta-feira, iniciando os trabalhos fisioterápicos no REFFIS dois dias depois. A expectativa de reabilitação do jogador é de quatro a seis meses.Com 18 anos de carreira profissional, todos vividos no São Paulo, e um histórico de raríssimas lesões, o goleiro Rogério Ceni sofreu, no treino desta segunda-feira, no CT, a contusão mais grave de sua carreira. O camisa 1 sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo após entorse ao cair sobre o próprio pé.O principal ídolo são-paulino passou por intervenção cirúrgica realizada ontem à noite . Após a cirurgia, o goleiro inicia imediatamente o trabalho de reabilitação juntos aos fisioterapeutas no Reffis. Nesse tipo de lesão, o retorno às atividades gira em torno de quatro meses.A lesão deixa o principal ídolo do clube fora das finais do Campeonato Paulista e da Copa Libertadores da América em 2009.Nesta terça-feira, às 11h30, no CT da Barra Funda, Marco Aurélio Cunha e Rene Abdalla vão conceder uma entrevista coletiva.