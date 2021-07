Ex-prefeito de Tibau é condenado por não prestar contas de projeto Sentinela Sidrônio Freire da Silva terá que pagar R$ 100.060,72. Projeto atende crianças e adolescentes vítimas de violência, com ênfase em abuso e exploração sexual.

O Tribunal de Contas da União (TCU) condenou o ex-prefeito de Tibau Sidrônio Freire da Silva em R$ 100.060,72 pela omissão da prestação de contas do Projeto Sentinela, que atende crianças e adolescentes vítimas de violência, com ênfase em abuso e exploração sexual.



Os recursos para o Programa Sentinela foram repassados pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Silva foi multado em R$ 5 mil, a serem devolvidos para o Tesouro Nacional.



Cópia da decisão foi encaminhada à Procuradoria da República no Rio Grande do Norte e ao Ministério do Desenvolvimento Social. O Ministro Augusto Nardes foi o relator do processo. Cabe recurso da decisão.