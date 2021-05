Ferrari domina segunda sessão de treinos em Sepang Kimi Raikkonen registrou o melhor tempo e Felipe Massa marcou o segundo. Barrichello ficou em sexto.

A Ferrari dominou o segundo treino livre desta sexta-feira (3). O piloto Kimi Raikkonen registrou o melhor tempo da segunda parte dos ensaios, marcando na sua melhor volta o tempo de 1min35s707, ficando a 0s125 do segundo colocado, seu companheiro de equipe, Felipe Massa.



Sebastian Vettel foi o terceiro com a Red Bull, seguido do mais rápido desta manhã, Nico Rosberg (Williams). A quinta e sexta colocações ficaram com Mark Webber (Red Bull) e Rubens Barrichello (Brawn). Nelsinho Piquet (Renault) fechou a jornada com o 10º tempo.



A próxima sessão de treinos na Malásia acontece neste sábado (4), às 3h (horário de Natal), com o treino que define o grid de largada acontecendo às 6h. A corrida no domingo (5) tem a largada prevista para as 6h.