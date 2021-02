RN lança a etapa estadual da Conseg

Divulgação Etapa estadual do Conseg foi lançada nesta tarde.

No RN, a 1ª Conseg será presidida pelo secretário da Segurança Pública e da Defesa Social, Agripino Oliveira Neto, e coordenada pelo defensor de Direitos Humanos e coordenador da Secretaria da Justiça e da Cidadania, Marcos Dionísio Caldas.As recomendações produzidas na etapa estadual serão levadas à etapa nacional, que acontece nos dias 27 a 30 de agosto, em Brasília, e reunirá mais de três mil pessoas de todo o Brasil. A Conseg visa definir diretrizes para uma política brasileira destinada a consolidar a segurança pública como um direito fundamental.No lançamento da etapa estadual, o secretário Agripino Neto ressaltou a importância do evento para a segurança pública. “Essa é a oportunidade de discutir com a sociedade os temas ligados a segurança pública. Cada representante da sociedade, dos mais diversos segmentos, terá vez e voz parar mostrar suas idéias para a área”, falou.A mobilizadora regional da Conseg nos estados do RN, PE e PB, Rosier Custódio, explicou que a Conferência é um momento histórico “que se efetivará com a participação de todos”.O Coordenador Geral de Combate à Tortura da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, Pedro Luís Rocha Montenegro, disse que a Conseg vai tirar dos ombros dos gestores a exclusividade pela responsabilidade da segurança pública.Estiveram presentes no evento representantes das secretarias estaduais, das instituições policiais, do poder judiciário e da sociedade civil. Marcos Dionísio aproveitou o lançamento para reforçar o papel mobilizador de cada um dos presentes.“A realização desta conferência, que vem depois de anos de luta da sociedade civil e de operadores da segurança pública, vem preencher um vazio e conclamar a sociedade a eleger princípios, diretrizes e ações que construa a paz, a justiça e a segurança pública para todas as comunidades do Brasil”, falou.A 1ª Conseg foi convocada em dezembro de 2008 por decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.